Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min, hükümetin özellikle kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'ye yardım planlarını Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile görüşeceğini açıkladı.

Güney Kore'nin Kuzey'e en kısa sürede 8 milyon dolarlık desteği göndereceğini ifade eden Lee, ülkesinin ayrıca Kuzey Kore'ye gıda yardımında bulunmayı planladığını belirtti.

Kuzey Kore medyası geçen hafta, ülkede 1982'den bu yana en kurak yılın yaşandığına ve ciddi boyutlarda gıda sıkıntısı bulunduğuna işaret etmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden mart ayında yapılan açıklamada, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda da Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.

BM raporunda, 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA