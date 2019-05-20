Dünya
Filistinli hacker'lar İsrail televizyonunu heck'ledi
20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:26 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:55
İsrail’de düzenlenen Eurovisyon Şarkı Yarışması sırasında Filistinli hacker’lar, bir İsrail yerel televizyonunu heckleyerek Sabra ve Şatila katliamlarının görüntülerini yayımladı.
Filistinli hacker’lar, İsrail'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın canlı yayımlandığı saatlerde, bir İsrail yerel televizyonu hack'ledi.
TV’de İsrail askerlerinin, 16 Eylül 1982’de Lübnan’daki mülteci kampları Sabra ve Şatila’yı basarak Filistinlileri öldürdüğü katliamın görüntüleri yayımlandı.
Kaynak: Arabi21
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