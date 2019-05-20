Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına bağlı "USS Preble" adlı destroyerin Huangyan Adası'na (Scarborough Resifi) 12 milden fazla yaklaşmasıyla ilgili, "ABD’ye ikili ilişkilere ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması için güçlü şekilde bu tür provokatif eylemlere bir an önce son verme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD, Çin'in egemenliğini ihlal etmiştir"

"Burada bir kez daha vurgulamalıyım ki ABD savaş gemisi ilgili eylemiyle Çin’in egemenliğini ihlal etmiş, ilgili alanın barış, güvenlik ve iyi düzenini bozmuştur. Çin kesinlikle buna karşı çıkıyor" diyen Sözcü Lu, herhangi bir ülkenin "seyrüsefer ve uçuş serbestisi" adı altında Çin’in ve Güney Çin Denizi bölgesindeki ülkelerin egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar vermesine kesinlikle karşı çıktıklarını dile getirdi.

Lu, USS Preble’in Huangyan Adası'na yaklaşması sonrası Çin donanmasının ABD savaş gemisini bölgeden ayrılması için uyardığını belirterek, ülkesinin ulusal egemenliğini, güvenliğini savunmak ve Güney Çin Denizi’nin barış ve istikrarını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA