ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi.

Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü.

Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

Bedenleri nehir kıyısında bulunan baba ve kızın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika'da kalmaya devam ettikleri için Oscar'ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak." açıklamasında bulundu.

Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD'li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor.

Öte yandan, ABD'li yetkililer haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor.

Aylan Kurdi'nin cesedi kıyıya vurmuştu

Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Aylan Kurdi, 2015’in eylül ayında Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu.

Aylan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya kamuoyunu harekete geçirmiş ve Suriye’deki insani kriz dünya gündemine taşınmıştı.

Kaynak: AA