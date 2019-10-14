Dünya
Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı14 Ekim 2019 Pazartesi 09:07 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:09
Ekvador'da hükümetin, tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına neden akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmasıyla gösteriler bitirildi.
Ekvador'da hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.
Kaynak: AA