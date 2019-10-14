ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşları olan DEAŞ'lı mahkumları almaları gerektiğini söyledi.

Trump, DEAŞ'lı mahkumların asla ABD'ye gelemeyeceklerini ya da girişlerine izin verilmeyeceğini de vurguladı.

Kaynak: TRT Haber