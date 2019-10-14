Dünya
Trump: Avrupa ülkeleri vatandaşları olan DEAŞ'lı mahkumları almalı14 Ekim 2019 Pazartesi 04:42 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 04:48
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
[ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşları olan DEAŞ'lı mahkumları almaları gerektiğini söyledi.
Trump, DEAŞ'lı mahkumların asla ABD'ye gelemeyeceklerini ya da girişlerine izin verilmeyeceğini de vurguladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Donald Trump DEAŞ avrupa