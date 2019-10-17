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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesinin saati belli oldu17 Ekim 2019 Perşembe 09:15 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek. Görüşme 14.30'da gerçekleşecek.
[Kaynak: AA (Arşiv)]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki son durumu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pence'i kabul edecek.
Görüşmenin 14.30'da başlaması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber