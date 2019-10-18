TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye’nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

Kaynak: AA