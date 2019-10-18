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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü18 Ekim 2019 Cuma 12:39 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 12:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile varılan anlaşma ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.
Kaynak: AA