Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı
[Fotograf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 395,85 sentetik uyuşturucu, 3,66 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Niğde
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