Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde kekik toplayan Yılmaz Sağlamtaş, avcılar tarafından vurulmuş bir şahin buldu.

Sağlamtaş, yaralı ve bitkin haldeki şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.