Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Fırtına
Son Haberler
- 17:15
- 17:15
- 17:10
- 17:02
- 16:45
Sıradaki Haber
Depremde yıkılan cemevleri yeniden yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz