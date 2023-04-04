Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Akarsu Sokak’ta yaşayan, Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftinden yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı çiftin yakınları, durumu komşularına bildirerek yardım istedi.

Komşuları, yaşlı çiftin kaldığı eve giderek pencereyi kırarak içeri girdi. Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftini evde baygın halde bulunan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifte müdahale ederek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

“Yaşlı çifti evde baygın halde bulduk”

Yaşlı çifti bulan Vural Karakuz, “Camı kırarak eve girdik. Evde yaşlı çift vardı, birisi teyzemiz diğeri de amcamız. İkisi de baygın bir şekilde yatıyorlardı. O telaşla biz, teyzeyi kaldırdık. Kendisine su verdik, kolonya ile elini yüzünü ovduk. Ardından ambulansı aradık. Şu anda şuurları açık gibi, inşallah iyi olur” dedi.