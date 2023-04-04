Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim yetkilisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan bir binanın yapı denetim yetkilisi Serkan Çelenk gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir binanın yapı denetim yetkilisi Serkan Çelenk, kent merkezinde gözaltına alındı.
Çelenk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman
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