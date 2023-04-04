Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, yağış sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Isparta ve Burdur çevresinde yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışın metrekareye 21-50 kilogram ile yer yer çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, fırtına, hortum, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Isparta Burdur Sağanak Yağış Meteoroloji
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