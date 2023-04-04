Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Isparta ve Burdur çevresinde yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın metrekareye 21-50 kilogram ile yer yer çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, fırtına, hortum, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.