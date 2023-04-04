Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Döşemealtı (Antalya)
Tarih:2023-04-04
Saat:11:54:52 TSİ
Enlem:37.225 N
Boylam:30.478 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aCRjvBOAsE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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