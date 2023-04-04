Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da alevlerin içine düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina yangınına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düşen itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yağcılar Mahallesinde 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinden Yusuf Turgut, yangına müdahale ettiği sırada çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü.
Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangını söndüren itfaiye erleri, meslektaşlarının ölüm haberini alınca olay yerinde gözyaşı döktü.
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