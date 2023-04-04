Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözler enkazı ıslatıyor.

Yıkım sırasında bazı bina sakinleri de eşyalarını bulabilmek için bekliyor.