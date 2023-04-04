Meteoroloji’nin uyarısının ardından İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte, özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Bornova Pınar Caddesi'nde sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar da sudan geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarmak zorunda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

