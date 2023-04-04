8-10 Haziran'da 24'üncüsü gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışmaları, Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'na başvurular, "www.altinsafran.org" ve "www.filmfreeway.com" adreslerinden alınacak.

Başvurular 24 Nisan'da sona erecek

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na başvurular, 24 Nisan'da sona erecek.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, amaçlarının festivalle Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkenin kültürel zenginliklerinin işlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Belgesel filmleri seyirciyle buluşturacaklarını ifade eden Köse, belgesele gönül veren tüm sanatseverleri yarışmalara katılmaya davet etti.