Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından deprem sonrasında psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde çocukların el becerilerini geliştirmek ve sanatları tanıtmak amacı ile sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Talep edilen her okula giden usta öğreticiler, çeşitli sanat faaliyetlerini öğrencilerle yapıyor. Bu çerçevede Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulunda ebru sanatı etkinliği yapıldı.

"Psiko-sosyal destek çalışmaları çerçevesinde etkinliklerimiz oldu"

Çeşitli sanat kurslarının olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Bu sanat kurslarımızı okullarda da yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Depremden sonrada okullarımızda psiko-sosyal destek çalışmaları çerçevesinde etkinliklerimiz oldu. Bugün de Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulunda çocuklarımızla ebru etkinliği yapıyoruz” dedi.

Çocuklarla etkinlikler yaptıklarını belirten Usta Öğretici İlknur Okur şunları söyledi:

“Ebru etkinliğini yaparken çocuklar çok mutlu oluyor. Çoğu ilk defa yapıyor. Suyun üzerindeki o boyanın kağıda nasıl çıktığını çok merak ediyorlar. Ardından çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması demek bizim mutlu olmamız demektir”

"Ben ilk defa yaptım, çok mutlu oldum"

Çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Elifsu Bayer, “İlk defa yaptım. İlk önce boyaları üzerine parmağımız ile serptik. Sonra kağıdı üzerine koyduk. Kağıdı çekince bir sanat çıkıyor. Çok güzel oluyor” dedi.