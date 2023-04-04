Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın yanında su kaynaklarından izinsiz ve bilinçsiz olarak su kullanımı nedeniyle su miktarının her geçen yıl azaldığı ve su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Su kaynaklarının izinsiz kullanımının önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, "İl sınırlarındaki iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden izinsiz olarak su alınmayacak ve kullanılmayacak. Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek" diye yer aldı.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı ve fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağı ifade edildi.