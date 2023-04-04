Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te avlanma yasağı başladı
[Fotograf: İHA]
Siirt sınırları içerisinde bulunan iç sularda sazangillerin 1 Nisan ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında avlanması yasaklandı.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetleri tarafından, denetimlerin aralıksız yapılacağı, ifade edilen tarihler arasında yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.
Siirt’te iç sularda balık türlerinin av yasağı döneminde üremelerine imkân tanınarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla av yasağı dönemince kurallara uyulması yönünde uyarı yapıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Siirt Tarım ve Orman Bakanlığı
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