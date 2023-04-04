Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetleri tarafından, denetimlerin aralıksız yapılacağı, ifade edilen tarihler arasında yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.

Siirt’te iç sularda balık türlerinin av yasağı döneminde üremelerine imkân tanınarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla av yasağı dönemince kurallara uyulması yönünde uyarı yapıldı.