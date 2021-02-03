Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Abuşağı köyünde, bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı ve virüsün yeni varyantına ilişkin pozitif vaka görüldü
Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 14 gün karantinaya alındı.
Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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