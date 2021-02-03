Ümraniye Baran Sokak'taki bir sitenin atık su kanalizasyon ve kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vücudunun bir kısmı toprak altına kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.