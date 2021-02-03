Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
İstanbul'da atık su ve kanalizasyon kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye Baran Sokak'taki bir sitenin atık su kanalizasyon ve kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Vücudunun bir kısmı toprak altına kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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