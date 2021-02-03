Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları yılın 12 ayını kapsayacak şekilde devam ediyor.

Belediye çalışanları ve arkeologlar eşliğinde büyük titizlikle devam eden kazılarda yeni bir tonoz daha bulunduğu aktarıldı:

"Büyük bir bölümü gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatro'da bulunan tonozun diğer geçitlerle bağlantı kurduğu tahmin ediliyor. Düzce Belediyesi, Konuralp'teki saklı tarihi ortaya çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Tonoz nedir?

Ortaçağ Rumcası ile Türkçeye aktarılan tonoz kemerlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan, genellikle tavan örtüsü olarak işlev gören bir yapı parçası.