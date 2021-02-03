Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargılı Deresi, Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu
[Fotoğraf: AA]
Beyşehir Gölü'nü besleyen önemli su kaynaklarından Kargılı Deresi, son yağışlardan olumlu etkilendi. Kuruyan dere yağışlarla yeniden eski günlerine dönmeye ve göle de hayat vermeye başladı.
Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, su seviyesi önemli ölçüde düşen ve kıyılarında yer yer 100 metreye yakın çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne adeta yeniden hayat verdi.
Yağışlarla Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Muslu Barajı'nda doluluk oranı yükselince, Gembos Derivasyon Tüneli vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne de yeniden su akışı başladı.
Kargılı Deresi yaşanan kuraklık nedeniyle 2 aydır kurumuş vaziyetteydi. Dere son yağışlarla adeta yeniden hayat buldu. Derenin suyu Beyşehir Gölü'ne akmaya başladı.
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