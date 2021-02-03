Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Patlak lastikle yük taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu
İzmir Manisa otoyolunda bir tır sürücüsü, patlayan lastiğe aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar kameraya böyle yansıdı.
İzmir Manisa otoyolunda bir tır lastiği patlamasına rağmen yoluna devam etti. Sürücü, diğer araçların uyarılarına aldırış bile etmedi.
Dorsesi taş dolu tırın patlayan lastiğinden geriye neredeyse sadece jant kaldı. Tehlikeli seyahat, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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