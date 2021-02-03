İzmir Manisa otoyolunda bir tır lastiği patlamasına rağmen yoluna devam etti. Sürücü, diğer araçların uyarılarına aldırış bile etmedi.

Dorsesi taş dolu tırın patlayan lastiğinden geriye neredeyse sadece jant kaldı. Tehlikeli seyahat, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.