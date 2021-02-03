İstanbul Esenyurt'ta, güvenlik birimleri daha önce tam 4 kez baskın düzenlenen ve mühürlenen kahvehaneye bir kez daha gitti.

Ancak polisin içeriye girmesiyle birlikte, kahvehane hareketlendi.

Aynı mekan 5. kez mühürlendi

Ceza yemek istemeyen bir kişi, canını hiçe sayıp 2. katta bulunan kahvehanenin camından atladı.

Aşağı düşmesinin ardından ise, ayağa kalktı, bir de önünde bulunan tel örgüye tırmanarak üzerinden atladı, koşarak kaçtı.

Mekan ise 5. kez mühürlendi.

49 kişiye 169 bin lira ceza

Esenyurt'ta baskın düzenlenen bir başka mekanda ise, emniyet birimleri gizli bölme buldu.

Esenyurtta yapılan baskınlar sonucunda toplam 49 kişiye 169 bin 50 TL ceza kesildi.