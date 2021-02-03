Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunlular yazdan kalma günün tadını çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Samsun'da hava 23 dereceye kadar yükselince vatandaşlar sahillerde yazdan kalma günün tadını çıkardı.
Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.
Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.
Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.
Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.
Etiketler: Meteoroloji
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