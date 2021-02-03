Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekipler yolu karla kaplı köydeki hasta için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.
Alaaddin köyünde yaşayan astım hastası 74 yaşındaki Hüseyin Alabay'ın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden de destek istendi.
Yol, ekiplerin özverili çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alabay'ı ambulansla hastaneye ulaştırdı.
Tedavisi süren Alabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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