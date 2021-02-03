AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Onlar burada oldukları sürece Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak. Buradan HDP'ye de onların yandaşlığını yapan diğer partilere de sesleniyoruz eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin babaların haykırışlarına kulak verin." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 520'nci gününde devam ediyor.

Ziyarette HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi. Çam'a çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, 520 gündür devam ettikleri eyleme HDP'nin kayıtsız kaldığını ifade etti. Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayrağı bulunan aileler, "Anneler burada, HDP nerede?" şeklinde slogan attı.

"Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak"

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları Kongresi münasebetiyle ilde bulunduklarını belirterek, Diyarbakır'da evlatları için oturma eylemi yapan anne ve babaları da ziyaret ettiklerini söyledi.

"5,5 milyon üyesi olan kadın kolları olarak her daim anne ve babaların yanındayız." diyen Çam, gönüllerinin ailelerin yanında olduğunu bildirdi.

Çam, aileleri dinlediğini, onların mücadelesinin kendilerine, Türkiye'nin yarınlarına güç verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlar burada oldukları sürece Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak. Buradan HDP'ye de onların yandaşlığını yapan diğer partilere de sesleniyoruz. Eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin babaların haykırışlarına kulak verin. Bir ağabeyimiz çocuğunun mesajını gösterdi. Benim de evlatlarım, torunum var. Sözün bittiği yerdir. 'Baba beni kurtar.' diye evladı mesaj atmış babasına. Bu çocuklar kapılarının önünde oyun oynarken askere giderken askerden tahliye edildiğinde evine dönerken alınmış. Buradan sesleniyoruz. Mecliste de seslendik. Diyarbakır Milletvekilimiz Oya Eronat da burada. Mecliste her PKK'ya söylediği lafta HDP'den, CHP'den ses geliyor. Evlatlarımız bizim evlatlarımız, ülkemizin evlatları.