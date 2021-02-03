Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 268 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karaburun ilçesinde düzenlenen operasyonda 268 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'ndeki 4 adreste alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 268 litre sahte alkollü içki, 2 damıtma cihazı, 2 alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve anason aroması ele geçirildi.
Şüpheliler H.D, K.K, S.V. ve I.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
Son Haberler
- 15:27
- 15:18
- 14:56
- 14:50
- 14:45
Sıradaki Haber
Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz