Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri arama çalışmalarında 3. gün

Bayram tatilinde Diyarbakır’dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri’ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral, Baran Aslantaş ve Azad Demiral’ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan’da Tunceli - Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkiinde Munzur Çayı’na uçtu.

Farklı kurumlardan oluşan 1000 kişilik ekipler ile arama çalışması başlatıldı.

Skorsky tipi helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, jandarma ve emniyete ait 15 dron duran kullanıldı. Şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant bulunan çalışmalarda kayıp gençlere ulaşılamadı.

Çayın debisi son 40 yılın en yükseğinde



DSİ Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son günlerde sağanak ve karın erimesiyle Munzur Çayı’nın debisi 193 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan nehrin su seviyesi 1983 yılından bu yana en üst seviyesine kadar çıktı. Munzur Çayı’nda yapılan ölçümlerde, su sıcaklığının 7 derece olduğu belirlendi.

"1000'in üzerinde ekiple çalışmaları yürütüyoruz"

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, “Şu anda yaklaşık 40-45 kilometrelik bir hatta, sektörlediğimiz bir hat üzerinde, 15 hat olarak sektörledik, 1000’in üzerinde arama-kurtarma ekipleriyle birlikte, çalışmalara devam ediyoruz. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerimiz, polis dalgıçlarımız, AFAD’ımız, gönüllü arama-kurtarma birliklerimiz, jandarma ile emniyet personelimiz ve tüm ekiplerimiz saha içerisinde yayılmış vaziyette çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Vali Özkan, gençlerin ailesine sabır dileyerek şunları söyledi:

"Munzur Nehri son zamanların en yüksek debisine haiz, işimizi en çok zorlaştıran hususlardan, nehrin zaman zaman 190 metreküpe kadar ulaşan debisidir. Şu ana kadar yağışların da azalmasıyla beraber debide biraz da olsa düşme var. İnşallah kısa zamanda gençlerimize ulaşır, ailelerine teslim ederiz. Bu vesileyle ailesine sabırlar, sahada çalışan ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum.”