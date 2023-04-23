Malatya'da enkazların yüzde 99'u kaldırıldı

Vali Şahin, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili çok fazla sorun olmadığını belirterek, "7 kadar okulumuz yıkıldı. Onlar da hızlı bir şekilde yapılacak. Ağır hasarlı okullarımızla ilgili prefabrik okullarımızı eylüle yetiştireceğiz. Onlar da sayıca çok değil." dedi.

Eğitimi engelleyen bina problemi olmadığını vurgulayan Şahin, "2 Mayıs'ta öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle tüm okullarımızda eğitime tam olarak başlayacağız. Şu anda da devam ediyor ama öğrenci ve öğretmen seviyesi olarak 3'te 1 seviyelerindeyiz. Önümüzdeki hafta bunu tamamlayacağız. Eylüle kadar da diğer hususları tamamlayıp, eğitim öğretim anlamında normal hayata tam olarak geçmiş olacağız." diye konuştu.

Ağır hasarlı binaların askı süresi 6 Mayıs'ta tamamlanacak

Şahin, enkaz kaldırma ve bina yıkımı süreçlerinin devam edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yüzde 98-99 seviyelerine geldi. O, yüzde 1-2'lik seviyede bazı binaların tescilli olması ya da o tescilli binayla çok yakın olması nedeniyle onların süreçleri biraz daha zaman alıyor. Bazı binalarımızda enkaz ile ağır hasarlı binalar iç içe geçmiş. Enkazı kaldırdığınız zaman diğer binayı yıkmak durumunda kalıyorsunuz."

İnönü Caddesi'ndeki Deniz Bank binasının bu durumda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili süreçler biraz daha devam edecek ama biz, 'Yüzde 99 seviyesinde enkazı kaldırdık.' diyebilirim. Bundan sonraki süreçte ise artık ağır hasarlı binaların askı süresi devam ediyor ve 6 Mayıs itibarıyla tamamlanacak. Ondan sonra da artık ağır hasarlı binaların yıkılıp, enkazlarının kaldırılması süreci başlıyor ki bu şimdiye kadar yaptığımızın yaklaşık 6 katı kadar bir büyüklüktür yani çok."