Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. yaşı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Asil bayrağımızı yüzyıllar boyu gururla dalgalandıracak olan, Türkiye'nin umudu evlatlarımızdır. Gözlerinden heyecanın, yüreklerinden başarma azminin hiç eksilmemesini diliyor, her birini sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. yaşı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. ????????



Asil bayrağımızı yüzyıllar boyu gururla dalgalandıracak olan, Türkiye'nin umudu evlatlarımızdır.



Gözlerinden heyecanın, yüreklerinden… pic.twitter.com/BlywAEKdel — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2023

Erdoğan, paylaşımında çocuklarla birlikte olduğu fotoğrafa da yer verdi.