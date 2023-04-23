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Türkiye
DHA 23.04.2023 10:07

Bodrum'da yanan orman alanları 21 ay sonra yeşerdi

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik ile Bodrum'un Güvercinlik mahallelerinde çıkan, 80 hektar ormanın zarar gördüğü yangınların ardından ağaçlandırılan bölgeler yeşermeye başladı.

Bodrum'da yanan orman alanları 21 ay sonra yeşerdi
[Fotograf: DHA]

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanda 29 Temmuz 2021'de saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin kara yolu bağlantısı kesildi.

Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

80 hektar alan zarar gördü

Güvercinlik Koyu'nda alevler deniz seviyesindeki ağaçlara kadar indi. Bunun üzerine bölgeye yangın söndürme gemisi gönderildi.

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra denizden de alevlere müdahale edildi. Karadan yapılan çalışmalarla saat 21.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Yangında 80 hektar alan zarar gördü.

Güvercinlik yeniden yeşerdi

Yangınların ardından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde 11 Kasım 2021'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.

Bodrum'da 125 bin fidan dikilirken, Muğla genelinde ise toplam 235 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yangının ardından 21 ay sonra bölge yeniden yeşillenmeye başladı. 

5 milyon fidan dikildi

2021 yılında çıkan yangınlarda Muğla genelinde toplam 52 bin hektar alan zarar gördü. Yangınların ardından Muğla'da toplam 5 milyon fidan dikildi, 215 kilo tohumlama yapıldı. 

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