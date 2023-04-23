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Türkiye
DHA 23.04.2023 09:20

Düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana gelen kazada Gökmen H. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. 

Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'ye yakınlarının düğüne gitmek için yola çıkanları taşıyan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Yoldan geçen diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 14 yaralıyı çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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