Düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı

Saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana gelen kazada Gökmen H. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.
Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'ye yakınlarının düğüne gitmek için yola çıkanları taşıyan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Yoldan geçen diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 14 yaralıyı çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.