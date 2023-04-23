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Türkiye
AA 23.04.2023 11:50

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir tır şüpheli görülerek takibe alındı.

Almanya'dan yola çıkan araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Bulgaristan üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldi. Narkotik dedektör köpek eşliğinde aranan aracın şoför yatağının üzerindeki valizde, şeffaf poşetler içinde renkli haplar olduğu görüldü.

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Alınan numunelerin analiziyle toplam ağırlığı 24 kilogram olan hapların sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. ​​​​​​​f

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Ticaret Bakanlığı
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