İHA 13.11.2025 22:58

Muğla’daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın ağustos ayında Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Muğla’daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit
Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit

Muğla'daki uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü.

Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Hırvatistan Muğla Şehit
