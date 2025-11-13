Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.11.2025 21:09

Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit

Bakım faaliyeti için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatı kesildi. Bakan Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını ve bir pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit
[AA (Arşiv)]

OGM'ye ait iki adet AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, planlanmış bakım faaliyeti kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24’te Çanakkale’den Hırvatistan’ın Zagreb kentine hareket etti.

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı’nda geçiren uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38’de Zagreb Havaalanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanı’na güvenli şekilde inerken, diğer uçakla Türkiye saatiyle 18.25’te telsiz bağlantısı kesildi.

Bakan Yumaklı: 1 pilotumuz şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uçağın enkazına ulaşıldığını ve 1 pilotun şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." 

ETİKETLER
Hırvatistan Orman Genel Müdürlüğü Son Dakika Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünde en önemli aktörlerin başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
21:40
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
21:33
BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı
21:00
Meteorolojiden 6 kente yağmur ve kar uyarısı
20:47
Evrenin ilk kuşak yıldızları tespit edilmiş olabilir
20:36
Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
FOTO FOKUS
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ