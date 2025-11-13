Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.11.2025 23:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında şehit olan pilot için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında şehit olan pilot için taziye

Bakım faaliyeti için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatı kesildi. 

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı’nda geçiren uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38’de Zagreb Havaalanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanı’na güvenli şekilde inerken, diğer uçakla Türkiye saatiyle 18.25’te telsiz bağlantısı kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elim kazadan derin üzüntü duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı.

"Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit
Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Şehit Yangın
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye'de büyükelçilik açmaya yakınız
23:42
Otomobil, tır ve belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 yaralı
23:16
Muğla’daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü
22:33
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
21:59
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
21:40
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
FOTO FOKUS
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ