Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazasında şehit olan pilot için taziye

Bakım faaliyeti için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatı kesildi.

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı’nda geçiren uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38’de Zagreb Havaalanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanı’na güvenli şekilde inerken, diğer uçakla Türkiye saatiyle 18.25’te telsiz bağlantısı kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elim kazadan derin üzüntü duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı.

"Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum."