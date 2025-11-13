Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber-AA 13.11.2025 18:56

Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan ve Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı Ankara'ya getirildi. Mürted Hava Meydanına inen şehitlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya getirildi
[Fotograf: AA]

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da düşen TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan "A400M" askeri kargo uçağına konuldu.

 

 

Tiflis'ten havalanan uçak, Mürted Hava Meydanına indi. Burada ambulanslara alınan şehitlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehitlerin cenazeleri işlemlerin ardından törenle memleketlerine uğurlanacak.

Son şehit naaşına bugün ulaşılmıştı

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu
Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu

