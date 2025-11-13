Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.11.2025 18:50

Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan KKTC
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünde en önemli aktörlerin başında
19:02
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor
19:31
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
18:44
Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi
18:38
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
18:26
DMM’den "TOKİ" iddialarına yalanlama: Paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ