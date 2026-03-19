Dünya
AA 19.03.2026 19:00

İsrail, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

İsrail, İran'ın füze misillemesinde üç özel uçağın hasar görmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlara sınırlı sayıda yolcu kabul edilmesi kararı aldı.

İsrail, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklara kabul edilen yolcu sayısının yüzde 50 düşürülerek 130’a çekildiği bildirildi.

Avrupa’ya gidecek uçaklarda ise yolcu sayısının 120’de tutulduğu belirtilen haberde, kararın İran’dan atılan füzeler nedeniyle havalimanında park halindeki 3 özel uçağın hasar alması sonrası alındığı ifade edildi.

İsrail bu hafta başında, Washington yönetiminin İsrail'de kalan vatandaşlarını geri getirme talebinde bulunmasının ardından geniş gövdeli uçaklarda ABD'ye tam kapasiteyle uçuşlara izin vermişti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından dün yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından söz konusu uçuşlara kısıtlama getirildi.

İsrail ulusal havayolu şirketi El-Al'den yapılan açıklamada ise "ABD uçuşlarına rezervasyon yaptırmış yolcuların yarısının iptal bildirimleri alacağı" duyuruldu.

Ülkeyi en kısa sürede terk etmek isteyen yolcuların "alternatif yollar aramaları" tavsiye edilen açıklamada, uçuşu iptal edilen yolculara para iadesi veya uçuş kuponu verileceği belirtildi.

Israir ve Arkia gibi diğer havayolu şirketleri de uçuşlarına benzer kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

31 Mart'a kadar olan uçuş programını iptal ettiğini duyuran Israir, 30 Nisan'a kadar planlanan uçuşlar için bilet satışlarını askıya aldığını da belirtti.

Arkia ise Yunanistan’ın başkenti Atina’ya her biri 130 yolcu kapasiteli iki uçuş gerçekleştireceğini ancak buradan ABD’ye uçuşların Hi Fly şirketi uçaklarıyla yapılacağını duyurdu.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki 3 özel uçak İran misillemesinde hasar almıştı

İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park halindeki 3 özel uçak İran'dan yapılan füze saldırılarında hasar almıştı.

Bir uçak İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen şarapnel parçaları nedeniyle ağır hasar alarak yanarken diğer ikisi ise hafif hasar görmüştü.

Yerel basına konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak, önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." demişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.

ETİKETLER
İsrail İran ABD
