Dünya
Al Jazeera 19.03.2026 18:28

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel gıda güvenliği tehdit altında

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, uluslararası tedarik zincirlerinin açık tutulması çağrısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel gıda güvenliği tehdit altında

Cenevre'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Okonjo-Iweala, bölgedeki gerilimin sevkiyat aksaklıklarına ve enerji maliyetlerinin artmasına yol açacağını söyledi.

Bu durumun gübre arzını azaltacağını ve maliyetleri yükselteceğini kaydeden Okonjo-Iweala, çatışmaların bu yönüyle gıda güvenliğini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın kritik önemi

Dünyadaki azotlu gübre arzının yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.

Okonjo-Iweala, tedarikte yaşanacak uzun süreli bir kesintinin gıda sistemleri üzerinde zincirleme etki yaratacağına dikkat çekti.

Bu senaryoda çiftçilerin gübre kullanımını azaltacağını ve daha az girdi gerektiren ürünlere yöneleceğini belirtti.

Küresel gıda ticareti kanallarının açık ve öngörülebilir tutulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Okonjo-Iweala, gıda arzının en çok ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasının bu sayede mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hürmüz Boğazı İran Enerji Gıda
