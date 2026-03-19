Hafif Sağanak Yağışlı 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2026 18:22

ABD Hazine Bakanı Bessent, denizdeki İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini açıkladı.

Bessent, Fox Business televizyonunda katıldığı yayında, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle baskı altında kalan petrol piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sevkiyat halindeki Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdıklarını anımsatan Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Bessent, bu miktarın yaklaşık 140 milyon varil olduğuna işaret ederek, bunun nasıl hesaplandığına bağlı olarak, İranlıların piyasaya sürmüş olduğu ve normalde tamamı Çin'e gidecek 10 gün ila 2 haftalık tedarik anlamına geldiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Özünde, bu kampanyayı sürdürürken önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca fiyatları düşük tutabilmek adına, İran varillerini bizzat İranlılara karşı kullanmış olacağız." ifadesini kullandı.

Ellerinde kullanılabilecek daha pek çok araç olduğunu söyleyen Bessent, geçen hafta 400 milyon varille tarihin en büyük koordineli stratejik petrol rezervinin (SPR) piyasaya sürülmesinin onaylandığını anımsattı.

Bessent, "ABD fiyatları düşük tutmak amacıyla tek taraflı olarak bir SPR salımı daha gerçekleştirebilir." dedi.

Denizdeki Rus petrolüne 1 aylık yaptırım muafiyeti getirilmişti

ABD yönetimi geçen hafta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
ABD İran Petrol
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Çarşılarda bayram yoğunluğu
Çarşılarda bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ