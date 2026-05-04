AA 04.05.2026 00:18

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 34 yaralı

Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde bir yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

Kartal, buradaki bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

Vali Kartal'a, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de eşlik etti.

