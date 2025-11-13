Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu

Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim gerçekleştirildi.

Müdürlük personeli ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen resmi kontrolde etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulan yaklaşık 415 kilogram sucuk tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünler, 'güvenilir olmayan gıda' kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı."