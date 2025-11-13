Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
TRT Haber 13.11.2025 20:55

Meteorolojiden 6 kente yağmur ve kar uyarısı

Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojiden 6 kente yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yaptı. 

İçişleri Bakanlığı, sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığını hatırlattı.

Meteorolojiden 6 kente yağmur ve kar uyarısı

Yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

